quando gli uomini scendono in piazza a Torino per dire no alla violenza sulle donne

Gli uomini scendono in campo per dire no alla violenza sulle donne. Nel pomeriggio di oggi, sabato 27 febbraio, si è svolto un presidio dell'associazione 'Cerchio degli uomini' contro la violenza sulle donne e l'omofobia, in centro a Torino.

Nessuna passeggiata fino a Porta Nuova, come avevano chiesto gli organizzatori: la Questura, per le norme anti Covid, non ha dato il permesso, così i partecipanti, una cinquantina, si sono seduti formando un grande cerchio, manifestando comunque "il proprio dissenso in un periodo di particolare recrudescenza di un fenomeno strutturale, sociale e culturale, con decine di casi nelle ultime settimane, spesso culminati con l'uccisione delle donne vittime di queste aggressioni".

Il 'Cerchio degli uomini' da più di vent'anni mette in campo servizi e iniziative per la costruzione di "una società dove uomini e donne possano vivere insieme nel reciproco rispetto, riconoscendo le proprie differenze, ma con gli stessi diritti e gli stessi doveri, nella sfera pubblica come in quella privata".