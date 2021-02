Ultimo weekend di zona gialla: a Torino dehors pieni e code per i parcheggi (FOTO)

Ultimo weekend di zona gialla: a Torino dehors pieni e code per i parcheggi

C’è una Torino che ha voglia di normalità e che prima delle imminenti restrizioni ha preso d’assalto i dehors del centro città. Sono tantissime le persone che nell’ultimo weekend di zona gialla, hanno approfittato dei ristoranti ancora aperti per concedersi un pranzo in una delle piazze auliche di Torino.

Complice il clima primaverile e la giornata di sole, i torinesi si sono riversati in centro già all’ora della colazione. La mattinata, iniziata con una brioches e un cappuccino all’ombra del Caval ed Bronz, è proseguita tra uno spritz e un negroni sbagliato, per poi concludersi in uno dei tanti ristoranti con dehors.

A riprova della voglia di normalità e di vivere la città, prima delle due settimane (almeno) di zona arancione, i parcheggi sotterranei completi. Lunghe file di auto in piazza Bodoni, scene simili in piazza Carlo Felice.

Torino vive così le ultime ore prime delle nuove restrizioni.