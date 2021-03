Piazza Montale, la riqualificazione va avanti: in corso il rifacimento della pavimentazione (FOTO)

Si iniziano a intravedere i primi risultati dei lavori che, entro due anni, cambieranno completamente il volto del quartiere Vallette e in particolare di piazza Montale.

E’ infatti in corso il rifacimento della pavimentazione, che dopo anni di buche e rattoppi, avrà una nuova veste, più consona per quello che è considerato uno dei luoghi centrali di tutto il quartiere. Il nuovo pavimento di piazza Montale è il primo step di una serie di 22 interventi costati 1,5 milioni di euro, concordati in parte con gli attori del territorio come la chiesa, il teatro e il Tavolo Vallette e già totalmente finanziati con il progetto AxTo Vallette.

Una volta completata la pavimentazione, toccherà all’arredo urbano, al verde e al restauro della fontana tristemente spenta. Verranno poi create zone d’ombra con delle vele per favorire l’uso della piazza anche nei mesi caldi, punti di incontro e di gioco.

I lavori, iniziati prima di Natale e fermatisi solo per le vacanze, proseguono nonostante il Covid sotto gli sguardi attenti dei passanti e dei residenti che non vedono l’ora di potersi riappropriare di una piazza lasciata in stato di abbandono per troppo tempo e che ha tanta voglia di cambiare il proprio look.