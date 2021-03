"Un cartolina da...": prosegue l'appuntamento quotidiano sulla pagina Facebook della Città Metropolitana

Dal 1° novembre dello scorso anno con puntualità ogni giorno alle 14 la pagina Facebook della Città Metropolitana di Torino @CittaMetroTo ospita una cartolina. “Saluti da....”sintetizza in parole e in un’immagine le cose belle nascoste nei 312 Comuni del territorio metropolitano.

La cartolina di oggi, 1° marzo, dedicata a Castagneto Po è la centoventunesima “spedita” online, con oltre 553.000 impression totali e una media giornaliera di 4.600 impression per ogni post su Facebook.

Le cartoline più viste e apprezzate in quattro mesi sono state quelle dedicate a Collegno, Chivasso, Castellamonte e Balangero, tutte ampiamente al di sopra delle 10.000 impression.

Per rivedere tutte le cartoline pubblicate basta accedere nel portale Internet della Città metropolitana di Torino allo speciale www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2020/comunicittametroto

La mappa geolocalizzata delle cartoline è invece consultabile alla pagina https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1B0TVtJaFHFAp-Cw_QLp9PcIiskzzUPbw&usp=sharing

L’album fotografico dedicato è alla pagina https://photos.app.goo.gl/yXcebUtxgfvZzzUx7

Quella di Torino è la Città metropolitana con il maggior numero di Comuni: ben 312, in un vasto territorio che spazia dalla metropoli subalpina e dalla pianura che la circonda ai laghi, dalle montagne olimpiche alle colline del Chierese e del Canavese, dalla Val Pellice alla Valchiusella. I patrimoni naturali, artistici e culturali da raccontare sono infiniti e un modo per farlo sono le cartoline virtuali che, negli ultimi quattro mesi la Direzione Comunicazione, rapporti con i cittadini e il territorio ha iniziato a spedire, attraverso i suoi canali social e la rivista settimanale “Cronache da Palazzo Cisterna”, ai cittadini, ai turisti che un giorno torneranno da tutto il mondo a visitare il territorio metropolitano, a tutte le persone curiose di conoscere segreti, storie e curiosità di città e paesi piccoli e grandi: dall’epopea industriale e sociale del celeberrimo Lievito Bertolini a Collegno alle streghe di Levone, dagli albori dello sci a Sestriere, Pragelato e Bardonecchia ai castelli che punteggiano il paesaggio, dai centri storici accoglienti alle chiese in cui si conservano tesori artistici che hanno pochi eguali in Europa, dalle vigne dell’Erbaluce ai campi in cui si coltivano pregiate patate di montagna.