I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti questa mattina, a Collegno, in corso Antony, per l'incendio di un alloggio in una palazzina quattro piani. Deceduta una donna anziana di 85 anni a causa delle esalazioni di fumo.

La vittima è stata estratta dall'abitazione dalle squadre intervenute, ma l'équipe medica non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo una prima ipotesi le fiamme sono divampate da una stufetta elettrica.