Schianto in tangenziale: due auto si ribaltano in direzione Sud all'altezza di Debouche. Traffico in tilt

Incidente rocambolesco nel pomeriggio di oggi lungo la tangenziale di Torino, in particolare in direzione Sud (Piacenza) all'altezza di Debouche. Sono stati due i veicoli coinvolti, entrambi ribaltati in carreggiata.



Il bilancio è di tre feriti trasportati in codice verde all'ospedale di Moncalieri, mentre un ferito in codice giallo è stato affidato alle cure dei medici del Cto. Difficoltà per la circolazione. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine: gli agenti della polizia stradale hanno cercato di ristabilire le normali condizioni di sicurezza.