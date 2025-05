Ultima generazione, blitz al Carrefour di corso Montecucco con le bandiere della Palestina: "Basta complicità con Israele"

Disagi e momenti concitati oggi pomeriggio quando un gruppo di cittadini aderenti alla campagna Il Giusto Prezzo di Ultima Generazione, con persone aderenti al movimento BDS, hanno dato vita a un’azione di protesta presso il Carrefour in corso Montecucco.



Dopo aver fatto la spesa normalmente, i manifestanti hanno bloccato simbolicamente le casse, sventolando bandiere palestinesi, reggendo uno striscione con scritto “Contro ecocidio e genocidio blocca Carrefour” e mostrando banner con la scritta “Il Giusto Prezzo”. L'accusa, nei confronti della multinazionale francese, è di essere coinvolta nell’occupazione dei territori palestinesi. "Quella in atto a Gaza e in Cisgiordania non è solo quindi semplicemente la violazioni dei diritti umani, una strategia deliberata di eliminazione del popolo palestinese, portata avanti attraverso attacchi militari, occupazione, regime di apartheid e l’uso della fame come arma di guerra. L’azione ha inoltre voluto segnalare l’aumento insostenibile dei prezzi alimentari, reso possibile dallo sfruttamento dei lavoratori e dalla logica speculativa su cui si fonda il sistema della grande distribuzione organizzata", il messaggio dei manifestanti diffuso con una nota ufficiale.

L’azione è stata compiuta insieme ad attiviste e attivisti del movimento BDS Italia (Boicotta, Disinvesti, Sanziona), impegnato nel boicottaggio delle aziende che vengono accusate di essere complici dell’occupazione israeliana.