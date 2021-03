Volontari e padroni di amici a quattro zampe ripuliscono l'area cani di corso Siracusa [FOTO]

Circa una ventina di residenti di Mirafiori Nord si sono dati appuntamenti ieri mattina presso l'area cani di corso Siracusa, all'angolo con via Dandolo, per un'intensa operazione di pulizia con l'aiuto dei volontari di Torino Spazio Pubblico. Un intervento caldeggiato anche dal vicepresidente della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera, data la gravità delle condizioni in cui versava da tempo quel rettangolo di circa 500 metri quadri.

Rifiuti ovunque, piante infestanti lungo la recinzione, panchine danneggiate. Questo lo scenario che quotidianamente si presentava agli occhi dei padroni degli amici a quattro zampe.

Così, armato di scope, guanti e ramazze, il gruppo è riuscito a raccogliere una quindicina di sacchi di immondizia e fare un po' di ordine, rendendo nuovamente praticabile l'area. Previsti altri interventi nei prossimi giorni.