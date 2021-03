Il mattone in Piemonte soffre ancora: il 2020 non ha portato via con sé le incertezze. E non si trovano muratori

Fatturato in crescita solo per il 16,5% delle imprese del settore (31,3% in calo), occupazione in aumento per il 9,6%, mentre solo un'azienda su tre ha intenzione di fare investimenti. E' un 2021 ancora ricco di incertezze (dal punto di vista pandemico, ma anche economico) quello che il mondo delle costruzioni piemontesi osservano all'orizzonte. Lo fanno dopo un 2020 di enorme difficoltà e le uniche note parzialmente positive riguardano i tempi di pagamento, che si riducono di qualche giorno sia quando il cliente è lo Stato (da 88,3 a 81 giorni in 6 mesi), sia quando la committenza è privata (da 76,3 a 73 giorni).

Malabaila: "Il settore soffre ancora, serve uno slancio" “I timori espressi alla fine del 2020 hanno trovato conferma: le attività sono riprese ma purtroppo permane una fase di incertezza causata dal perdurare della pandemia e da un possibile lockdown”, dice Paola Malabaila, presidente di Ance Piemonte e Valle d’Aosta.



“Dalla nostra elaborazione emerge la fotografia di un comparto che necessita di uno slancio per agganciare la ripresa, attraverso un’effettiva apertura dei cantieri e con la semplificazione delle procedure di accesso al Superbonus - aggiunge Elena Lovera, Presidente del Centro Studi dell’Ance Piemonte e Valle d’Aosta –. Le previsioni per i primi sei mesi del 2021 sul fatturato e sull’occupazione risultano in linea con le rilevazioni dell’ultimo semestre del 2020: più del 50% del campione non segnala variazioni per il fatturato e l’82% non ne segnala per il personale".





Personale qualificato cercasi: ma non si trova

Ma come se non bastassero queste difficoltà, un altro aspetto rilevante riguarda la difficoltà denunciata dalle imprese edili di trovare personale qualificato, in caso di necessità. Lo racconta il 43,5% delle aziende, ma c'è pure un 17,4% che fatica a trovare personale generico. Una tendenza in crescita, visto che sei mesi fa queste difficoltà erano manifestate rispettivamente dal 36,8% e dal 12,3% del settore.