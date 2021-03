Centri vaccinali anti-Covid, Grimaldi (Luv): "Due sono troppo pochi per Torino". Icardi: "Vero, presto nuove strutture"

"L'obiettivo del Piemonte è raggiungere le ventimila vaccinazioni al giorno. Per questo sono state date disposizioni per riattivare i centri vaccinali ospedalieri". Ad assicurarlo è l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, in risposta a un'interrogazione del capogruppo di Liberi Verdi e Uguali, Marco Grimaldi, in Consiglio regionale.

Grimaldi si era soffermato sull'incidente informatico ("o presunto tale") avvenuto la settimana scorsa al centro di via Gorizia, dove si sono creati assembramenti e lunghe code di pazienti in attesa di ricevere il vaccino. "Quell'episodio - ha spiegato - ha dimostrato una volta di più ciò che ripetevamo da tempo, cioè che una grande città come Torino non può avere due soli centri vaccinali anti-Covid su tutto il territorio metropolitano. Dovrebbe anzi disporne di almeno uno per circoscrizione o, meglio, di un centro ogni centomila abitanti. Il che significa che dovrebbero essercene come minimo otto, mentre allo stato attuale sono appunto soltanto due".

L'Assessore Icardi ha dato ragione a Grimaldi, affermando che le strutture vanno quantomeno raddoppiate, utilizzando anche i centri in cui si effettuano le altre vaccinazioni. "Il fatto che la campagna di vaccinazione in Piemonte proceda a rilento non ha a che fare solo con i ritardi nella consegna delle dosi che riguarda l’intera Europa, ma anche col collo di bottiglia rappresentato dalla scarsità dei punti di somministrazione presenti sul territorio - insiste Grimaldi - Se anche i due centri attualmente presenti effettuassero ciascuno 800 vaccini al giorno, sarebbero solo 1.600 i torinesi vaccinati quotidianamente, un risultato troppo basso per garantire un pronto ritorno alla normalità. Dopo le dichiarazioni di Icardi, ci aspettiamo un intervento urgente per disporre altri centri vaccinali".