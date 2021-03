Agatino Carrolo nuovo comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Torino: "Incarico importante in un territorio molto complesso"

"In Piemonte il rischio idrogeologico e di incendi boschivi è elevato, sicuramente non mi annoierò ma l'importante è imparare a conoscere il territorio, che è molto complesso". Si è presentato cosí Agatino Carrolo, dal 1° marzo nuovo comandante dei Vigili del fuoco di Torino.

Siciliano, 60 anni, Carrolo ha lavorato in più città del Paese, ricoprendo incarichi importanti nei Comandi provinciali, l'ultimo a Palermo. "Il Comando di Torino in ordine di grandezza è il quarto in Italia, uno dei più importanti. Lavoreremo su prevenzione, assistenza e soccorso alla popolazione" spiega il neo comandante, che poi aggiunge: "A Torino operano circa 680 vigili in servizio permanente, su quattro turni, attivi nelle dieci sedi distaccate oltre a quella di Torino Caselle".

"Notoriamente si lamenta una carenza di organico e anche il capoluogo piemontese soffre come gli altri Comandi provinciali. Per fortuna possiamo contare sulla grande e preziosa famiglia dei volontari, che sono circa 2 mila", ha sottolineato Carrolo.