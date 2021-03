Sport |

La Reale Mutua Basket Torino ospita la capolista Tortona. Cavina: "C'è grande voglia di rivalsa"

Derby di alta quota - e dal profumo di A1 - questa sera al Pala Gianni Asti

Non c’è tempo di pensare alla sconfitta contro Treviglio, questa sera al Pala Gianni Asti la Reale Mutua Basket Torino è chiamata ad affrontare una sfida importante: il derby ad altissima quota con la capolista Derthona. Entrambe le squadre arrivano al match in un periodo di forma ottimale. Nonostante il ko contro i lombardi nell’ultimo turno di campionato, la squadra di coach Cavina sta dimostrando di meritare un posto tra i primi della classe; Tortona, dal canto suo, sta affrontando il campionato da predestinata, sbagliando poco o niente. “Abbiamo di fronte un altro test importante, contro la prima della classe. Tortona ha dimostrato finora di essere la migliore, ha un roster lungo ed è stata brava a sfruttare ogni occasione, trovando una buona continuità nei risultati. A Tortona non abbiamo giocato una partita da Torino, non abbiamo fatto canestro e abbiamo difeso male, in generale abbiamo approcciato la partita con poco energia. Arriviamo da una sconfitta particolare e abbiamo grande voglia di rivincita. Dobbiamo limitare i loro rimbalzi in attacco e a prendere noi il pallino del gioco: Tortona è brava a gestire ogni possesso e giocare la propria pallacanestro, noi dobbiamo cercare invece di imporre il nostro gioco”. Squadra di quantità e qualità, Derthona è una delle squadre con il roster più profondo e completo della A2: a due USA di assoluto valore ed esperienza, Jalen Cannon (15.1 punti e 8.7 rimbalzi) e Jamarr Sanders (10.3 punti e 5 rimbalzi), si aggiunge una pattuglia italiana di grandissimo spessore e affidabilità, composta da Bruno Mascolo (43% dalla lunga distanza), Lorenzo Ambrosin, Augustin Fabi, Luca Severini e dall’ultimo arrivato Lorenzo D’Ercole. Torino non è da meno e sul gioco di squadra - oltre che su una difesa a lunghi tratti impenetrabile - ha basato il suo gioco, sono, infatti, ben cinque i gialloblù in doppia cifra: dietro Diop miglior marcatore a quota 19, ci sono Jason Clark a 14.8, Kruize Pinkins a 12.4, capitan Alibegovic a 12.3 e Alessandro Cappelletti con 10.6 punti di media a partita. Palla a due alle ore 19, diretta su LNP Pass.

