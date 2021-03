Corso Grosseto, pronti 290 metri della nuova pista ciclabile: inaugurazione tra un mese

Procedono a passo spedito i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di corso Grosseto. La conferma arriva da un sopralluogo effettuato dalla seconda e sesta commissione consiliare presso il cantiere all'angolo con via Chiesa della Salute.

Entro un mese, infatti, sarà pronta la pista ciclabile monodirezionale sui due controviali di corso Grosseto nel tratto tra il raccordo autostradale della Torino-Caselle e via Casteldelfino: si tratta di 290 metri circa di percorso, delimitato da un cordolo di cemento.

Bisognerà invece aspettare la fine del 2021 per vedere completata la pista ciclabile unica, ma bidirezionale sul lato Nord, che collegherà via Casteldelfino a largo Grosseto: un percorso di 1.800 metri, largo 2,5 metri.

La pista verrà evidenziata con la segnaletica orizzontale prevista dal codice stradale e con una differente colorazione cromatica in corrispondenza degli attraversamenti per renderla percepibile all’utenza stradale. In corrispondenza degli incroci non semaforizzati inoltre, la sede verrà rialzata rispetto al pianoviabile stradale per rendere più evidente la pista.



A lavori completati, corso Grosseto avrà più di 2 chilometri di piste ciclabili nuove.