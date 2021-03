Un 97enne nella trappola di due badanti straniere e di un ex direttore di banca: tre arresti

Lo hanno circuito e derubato, fino a quando la figlia - dopo il decesso del padre - scoprendo le volontà testamentarie del padre si è accorta che qualcosa non andava e ha denunciato la situazione, con i carabinieri che hanno arrestato due badanti straniere e un ex direttore di banca. Per loro l'accusa è di circonvenzione di incapace, appropriazione indebita, furto in abitazione, ma anche utilizzo indebito e falsificazione di carte di credito.