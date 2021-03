Come recuperare i contatti da un telefono android con schermo rotto

A chi non capita di rompere lo schermo del proprio smartphone Android, scagli la prima pietra.

Che sia sfuggito di mano mentre si è impegnati in una chiamata ovvero qualsiasi caduta accidentale il problema adesso è: “come faccio a recuperare i contatti del telefono Android con schermo rotto”?

Il problema piuttosto c’è quando la memoria del cellulare è piena di contatti a cui tieni davvero molto e che non hai assolutamente intenzione di perdere, per non parlare poi di quei contatti in rubrica indispensabili per il lavoro.

A differenza dei file multimediali come immagini e video che sono memorizzati sulla scheda SD all'interno del telefono, i contatti e i messaggi vengono salvati nella memoria interna del telefono Android.

Questo fatto rende più difficile esportare i contatti dal telefono Android.

Per questo motivo il consiglio è di utilizzare un software potente per recuperare i contatti e i dati del tuo smartphone Android, così da poter copiare i contatti dal cellulare rotto al computer facilmente.

Fai il download del miglior software per il recupero dati di un cellulare con schermo rotto

Ecco alcune cose da fare subito dopo aver rotto lo schermo del telefono.

Vai su internet cerca Dr.Fone e il recupero dati è fatto. Questo programma rende molto facile il recupero dei contatti, che adesso quindi è possibile trasferire su un nuovo dispositivo.

Ecco come utilizzare il programma e recuperare i contatti del nostro cellulare Android con schermo rotto.

Giunti sul sito di Dr.Fone , non esitate a scaricare ed installare il programma sul proprio computer.

Una volta lanciato il programma sul proprio PC, dalla finestra principale, fare clic su "Scansione" accanto all'opzione "Recupera dati da telefono rotto".

Si aprirà una nuova finestra dove bisogna selezionare il file che si desidera recuperare, cioè "Contatti" e quindi fare clic su "Avanti" per continuare.

Adesso il super software vi chiederà di selezionare il modello del dispositivo rotto.

Se non si conosce il modello del dispositivo, fare clic su "Come Confermare il Modello del dispositivo" per ottenere subito a video le istruzioni per inserire il dispositivo specifico in "Modalità Download".

Basta seguire le istruzioni nella finestra successiva e, una volta che il dispositivo è in modalità "Download" è possibile collegarlo al PC tramite cavo USB.

Dr Fone inizierà un'analisi del dispositivo e a scaricare il pacchetto di recupero: così il software inizierà a eseguire la scansione del dispositivo intercettando i contatti memorizzati nella memoria interna del telefono.

Cosi ché, i contatti del dispositivo verranno visualizzati nella finestra successiva una volta che la procedura di scansione si è completata.

Il gioco è fatto: adesso basta selezionare i contatti che si desidera recuperare e fare clic su "Recupera".