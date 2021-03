Torino promuove street art e muralismo:"Siano asset della città"

Torino vuole valorizzare il suo patrimonio di murales artistici e per farlo si dota di linee guida per arte urbana, muralismo e street art, con l’obiettivo di “renderlo uno degli asset della nostra città”. Ad annunciarlo l’assessore Marco Giusta, che questa mattina ha illustrato il provvedimento della giunta Appendino per la valorizzazione, gestione e tutela del patrimonio artistico a cielo aperto.

Tra gli strumenti che la Città metterà in campo c’è una cabina di regia che svolga le funzioni di coordinamento tra i diversi soggetti, un tavolo tecnico- artistico sull’arte urbana, l'incremento del patrimonio pubblico di Urban Art attraverso manifestazioni ed il maggiore coinvolgimento di curatori professionisti, oltre ad un centro di studi e documentazione sul muralismo.

Si avvierà poi un censimento e la documentazione delle opere già presenti sul territorio, anche di quelle storiche non più visibili, con lo scopo di creare un database digitale e in seguito una mappa utile per tutto il turismo dell’arte urbana.

“Un piano strategico – ha spiegato Giusta - che non solo favorirà la crescita artistica e la rigenerazione dello spazio pubblico, ma produrrà investimenti, lavoro e turismo per il nostro territorio”.