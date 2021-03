Dad, il sindaco di Settimo: "Ragazzi nei centri commerciali ma non a scuola? Un grave errore"

“Chiudere le scuole oggi è un grave errore”. E’ questo il giudizio netto della sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra, a poche ore dall’annuncio del Presidente della Regione Alberto Cirio di far tornare l’attività didattica dalla seconda media in su in DAD al 100% -per 15 giorni - a partire da lunedì.

Oltre alla difficoltà di gestione famigliare e lavorativa dei genitori, per la prima cittadina sono preoccupanti gli effetti psicologici sui ragazzi, con “l’aumento di casi di autolesionismo, di difficoltà a tornare a scuole in presenza, di atti che sono richiesta di aiuto e attenzione da parte nostra, che abbiamo il compito di governare in questo difficile tempo”.

"Non permettiamo di andare a scuola, ma potranno andare al centro commerciale"

“Chiudere le scuole oggi, - aggiunge - tenendo aperto tutto il resto, è un messaggio totalmente sbagliato per il nostro Paese. Non permettiamo ai nostri ragazzi di andare a scuola, ma potranno andare in piazza o in un centro commerciale”.

Prima di tornare alla didattica online, secondo Piastra, si possono cercare altre soluzioni come tamponi rapidi negli istituti ogni 15 giorni per individuare eventuali positivi, così come accelerare sui vaccini anche per i più giovani.

"Lasciamo i docenti vaccinati da soli in classe?"

“Stiamo vaccinando – si interroga - il personale scolastico con grande sforzo e adesso chiudiamo alla presenza degli studenti in aula, lasciando in classe i docenti da soli?”.

“Per quel che mi riguarda, se la situazione è nuovamente fuori controllo, ci sono altri tipi di chiusure graduali da fare prima di arrivare a quella della scuola. Così come tante azioni di monitoraggio e isolamento del virus da provare a mettere in atto” conclude il sindaco di Settimo.