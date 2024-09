Si accende la fiamma olimpica, Torino pronta a ospitare le Universiadi 2025 [FOTO E VIDEO]

I Giochi Mondiali Universitari Invernali hanno ufficialmente preso il via. Torino e le valli piemontesi sono pronte a ospitare un altro grande evento sportivo, in programma dal 13 al 23 gennaio.

A più di tre mesi dalla cerimonia inaugurale la Fiamma del Sapere contenuta nel Braciere della FISU, la Federazione Internazionale Sport Universitari, custodito nel Rettorato dell'Università degli Studi di Torino è stata accesa oggi, venerdì 20 settembre, in occasione della della Giornata Mondiale dello Sport Universitario (voluta da UNESCO e FISU nel 2016).

Torino dal 2018, secondo un protocollo strutturato tra FISU e CUS Torino, è sede della Fiamma della Conoscenza: in occasione di tutte le edizioni delle Universiadi, i Comitati dei Paesi organizzatori dei Giochi si recano a Torino per accendere la Fiaccola che, dopo il percorso, accende il Braciere dei Giochi nella città ospitante.





La Fiaccola, partita oggi, per un breve percorso tra via Po, piazza Castello e per arrivare in via Palazzo di Città davanti al Municipio, accolta da 100 studenti in rappresentanza delle scuole del territorio, 50 volontari e i capi delegazione.

Ora farà il giro dell'Europa e del mondo, per tornare alla cerimonia inaugurale del 13 gennaio, quando verrà acceso il Braciere dei Torino 2025 FISU Games Winter.

Presenti oggi a Torino i Capi Delegazione di 25 dei Paesi coinvolti, è la prima volta nella storia. Intervenuti il Rettore dell’Università di Torino Stefano Geuna, il Presidente FISU Leonz Eder, il rappresentante di FederCusi Lorenzo Lentini, Fabrizio Ricca in rappresentanza della Regione Piemonte, il Sindaco della Città Stefano Lo Russo, il Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio, il Prorettore del Politecnico di Torino Elena Maria Baralis e il Presidente del Comitato organizzatore dei Giochi di Torino 2025 Alessandro Ciro Sciretti.

La fiamma che ha acceso il braciere proviene dall'originale Torcia delle prime Universiadi - datata 1959. Dal Braciere è stata quindi accesa la Torcia Guarini, realizzata dal Politecnico proprio in occasione dei Giochi che partiranno tra pochi mesi.

I Tedofori e Ambassadors Irma Caldara, Ricardo Maglio e Raffaele Zich hanno concluso la prima giornata di staffetta presso il Pala Gianni Asti (già PalaRuffini) con la consegna della Fiamma del Sapere al Presidente del Comitato, per custodirla nella Lanterna che verrà usata per trasportare la Fiamma da una tappa all’altra del Tour. La prima tappa è in programma il 23 settembre a Bruxelles presso il Parlamento Europeo nella giornata di apertura della settimana europea dello sport #BEACTIVE.