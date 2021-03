Comunali Torino, Zangrillo e Forza Italia frenano ancora su Damilano: "Ci sono anche altri candidati"

''Mi pare che Paolo Damilano sia partito un po' presto. In ogni caso sul tavolo della candidatura a sindaco di Torino ci sono anche i nomi di Claudia Porchietto e del presidente dell'Ordine degli architetti, Massimo Giuntoli". Il coordinatore regionale di Forza Italia, Paolo Zangrillo, frena di fronte all'opzione legata all'imprenditore gradito alla Lega, ribadendo quanto aveva detto già a Moncalieri alla fine di gennaio.

"La scelta verrà fatta a livello nazionale, dove il centrodestra valuterà quali saranno i nomi giusti per le grandi città dove si andrà al voto: Milano, Roma, Napoli, oltre a Torino". Parlando a Novara per incontrare i vertici locali del partito in vista delle prossime amministrative, Zangrillo ha aggiunto: ''Il fatto nuovo è che finalmente si sceglierà in base alle competenze, alle capacità, senza badare a una sorta di 'manuale Cencelli' come è capitato in passato''.