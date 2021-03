Manutenzione delle aree gioco, Petrarulo (FI) presenta un'interrogazione

Le aree gioco per bambini sono spazi, a loro dedicati, che rivestono una grande importanza in quanto da sempre considerati importanti luoghi di aggregazione all’ aria aperta; in questo periodo poi, pur nel rispetto delle restrizioni e delle attenzioni necessarie da mettere in atto in questo periodo di pandemia, sono una delle poche valvole di sfogo rimaste ai bambini.

Girando per la città purtroppo si riscontrano situazioni disastrose, tra le quali: immondizia sparsa ovunque (soprattutto la domenica mattina) come, ad esempio, bottiglie di vetro o lattine che sono per giunta anche pericolose, mancanza di cestini con coperchio che renderebbe più complicato ai volatili spargere i sacchetti che recuperano dai bidoncini e spargerli sul terreno limitrofo e giochi inutilizzabili in quanto rotti o pericolosi.

L'esponente di Forza Italia Raffaele Petrarulo ha presentato un'interpellanza per sapere chi sia incaricato e con quale frequenza di effettuare gli interventi di manutenzione nelle aree gioco pubbliche della Città; quale siano le aree gioco in cui sono già previsti interventi di manutenzione e quali invece ancora da programmare; chi sia incaricato della pulizia di tali aree e se sia possibile avere il calendario dei passaggi nelle varie aree gioco della Città; se sia già previsto un passaggio per la pulizia delle aree gioco la domenica mattina e nel caso di risposta negativa se non sia possibile prevederlo e se non sia possibile prevedere per tutte le aree gioco della Città, la sostituzione dei cestini sprovvisti di coperchio o copertura con quelli provvisti di tali elementi.