Covid, Furia: "Chiudere la scuola è una sconfitta". Gallo "Vaccinare sia imperativo: le famiglie non possono più reggere questi sforzi"

“Oggi la situazione sanitaria per l’emergenza Covid è nuovamente preoccupante. Bene differenziare le chiusure in base ai dati per salvaguardare la scuola per chi non è in fascia a rischio alto, dobbiamo però tenere ben presente quanto la didattica a distanza e le sue conseguenze negative sugli adolescenti siano gravi in generale – dichiara il presidente del gruppo PD in Regione Raffaele Gallo – . L’aumento di disturbi psicologici, nonché l’abbandono scolastico anche in età infantile, devono essere un campanello d’allarme fortissimo per la politica” .

Sia prioritario approfittare delle chiusure per vaccinare il più possibile, come hanno fatto altri Paesi che oggi vedono la fine del tunnel. Sottolinea ancora Gallo: “La parola d’ordine oggi è <vaccinare, vaccinare, vaccinare> il più in fretta possibile: se oggi chiediamo un ennesimo sforzo alle famiglie per riportare sotto controllo la curva dei contagi è anche vero che non potranno reggere a lungo sforzi di questo tipo: la scuola è luogo di crescita, di confronto, di sviluppo personale”.