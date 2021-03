Carmagnola e Rosso Indelebile: "l’Arte contro la violenza”

A pochi mesi dall'uccisione di Eufrosina, 68 anni, per mano del suo compagno, la città di Carmagnola è colpita da un altro atto di atroce violenza. Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio scorso sono stati uccisi Teodora, mamma e operatrice sanitaria di 39 anni, insieme al suo piccolo Ludovico, che di anni ne avrà per sempre 5. Un femminicidio e figlicidio eseguiti dallo stesso marito e padre delle due vittime.

“Pillole” di approfondimenti sul tema della violenza di genere e domestica che utilizzeranno il mezzo espressivo dell’arte per arrivare a una sensibilizzazione più diretta del “pubblico da casa”. Le dirette verranno trasmesse sulla pagina FaceBook di Associazione Artemixia, e pubblicate sul canale You Tube di Rosso Indelebile oltre che sui canali social di Città di Carmagnola.

Per evitare che il rumore prodotto dalla violenza di genere e domestica diventi un sottofondo ai suoni della vita quotidiana e per una piena consapevolezza e responsabilizzazione di ogni persona nella lotta alla violenza, la Città di Carmagnola aderisce e sostiene l’iniziativa di sensibilizzazione del programma in streaming: Rosso Indelebile: l’Arte contro la violenza. Sei appuntamenti settimanali ogni lunedì alle 19.30, in diretta streaming, a partire dall'8 marzo.

Il programma nasce da un progetto contro la violenza di genere promosso dall’Associazione Artemixia Aps, in collaborazione con i Centri Antiviolenza Emma Onlus, che, nonostante il Piemonte sia al secondo posto come regione per numero di femminicidi, vedono il loro sportello di ascolto e aiuto chiuso da quasi un anno per le norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria. Le pillole del programma “Rosso Indelebile: l’Arte contro la violenza” sono estratte dal programma di Rosso Indelebile 2.0 relativo ai momenti artistici, ai monologhi e agli interventi che l’associazione Artemixia Aps ha predisposto all’interno dei luoghi della cultura del territorio torinese nel periodo settembre/dicembre 2020. Alcuni contributi sono pervenuti all’associazione da altre regioni e nazioni.