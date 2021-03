8 marzo, lo sciopero di “Non una di meno”: “I femminicidi sono un bollettino di guerra" (FOTO e VIDEO]

“I femminicidi continuano ad aumentare, sono un bollettino di guerra pesante e la pandemia ha peggiorato la situazione”. Daniela è una delle referenti torinesi dell’associazione femminista "Non una di meno” e stamattina, insieme a oltre trecento persone, ha raggiunto piazza Castello per festeggiare l’8 marzo.

“La nostra non è una festa ma uno sciopero - precisa - è una distinzione importante. Purtroppo i lockdown conseguenti alla pandemia da Covid-19 hanno peggiorato la situazione di molte donne, che hanno perso il posto di lavoro, si sono ammalate, hanno subito violenze domestiche. E anche se negli ultimi anni si sono fatti dei passi in avanti, non è ancora la società che vogliamo, per questo continueremo a lottare”.



“Stamattina siamo qui anche per parlare della violenza subita da Maya - aggiunge Anna, anche lei di Non una di meno - che è stata picchiata dalla polizia quando aveva 19 anni. Il 16 marzo è in programma la prima udienza del processo, con Maya che è parte lesa e imputata per oltraggio a pubblico ufficiale. In segno di solidarietà quel giorno saremo in presidio davanti al Tribunale di Torino”.