Aurora: spettacoli, workshop e incontri per animare i Giardini Madre Teresa di Calcutta

Spettacoli, workshop e incontri: sono questi gli ingredienti di “R...Estate ai Giardini Madre Teresa”, la rassegna culturale estiva promossa ai Giardini Madre Teresa di Calcutta da un gruppo di organizzazioni attive sul territorio del quartiere Aurora.

L'iniziativa ha unito Ala, Sfera Culture, Circolo Mossetto, Club Silencio e Teatro Carillon nella creazione di un ricco cartellone di eventi con l'obiettivo di animare un luogo di incontro molto importante per gli abitanti di Aurora, recentemente rinnovato grazie ai lavori alle attrezzature ricreative e sportive.

Il programma, iniziato l'11 giugno, proseguirà per tutto il mese di luglio riprendendo poi a settembre. Gli appuntamenti sono previsti quasi sempre il giovedì a partire dal 4 luglio, con l'attività di animazione “Spazio creativo open air” a cura di Carillon, per poi proseguire il 18 e il 25 luglio e il 19 e il 26 settembre con il “Workshop artistico” per under 30 di Club Silencio, oltre al talk tematico “Aurora sogna” sempre organizzato da Club Silencio per il 12 settembre; le uniche eccezioni sono rappresentate da mercoledì 10 e mercoledì 24 luglio, quando andranno in scena le musiche brasiliane del Mossetto.

La rassegna ha ottenuto il patrocinio della Circoscrizione 7: “L'obiettivo - dichiarano il presidente Luca Deri e il coordinatore alla cultura Silvio Sabatino – è quello di coinvolgere la cittadinanza in percorsi culturali e di tutela degli spazi pubblici”.