Linea 15, il Comune tira dritto sullo spostamento del capolinea: “Va fatto, miglioreremo il servizio”

Il capolinea della linea 15 verrà spostato di circa un chilometro. A ribadire la decisione già presa è l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra, rispondendo a un’interpellanza presentata dal capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano: “Scelta che dipende sia dall’arrivo dei nuovi tram, più lunghi, ma non solo: quel capolinea andava cambiato già prima”.

La volontà dell’amministrazione è quindi quella di spostare il capolinea del 15 da via Brissogne a via Tofane, nei pressi dell’ospedale Martini. Una scelta che, di fatto, priverebbe 10.000 persone circa di un mezzo pubblico nelle vicinanze: “Quell’area è servita solo dalle linee 15 e 64, parliamo di 10.000 cittadini: un chilometro di spostamento per alcune persone sono più di 1.000 metri. Amate le periferie? No, le vessate”,.ha attaccato Magliano.

“Si tratta di un provvedimento che rientra in una modifica più ampia del tracciato della linea 15. Uno dei motivi principali di questo cambiamento è che attualmente ci sono problemi tecnici di allocazione dei tram” ha ribadito Lapietra. “L’attuale anello non poteva continuare a essere un capolinea di una linea tranviaria così importante, andava riposizionato. A maggior ragione con i nuovi tram, lunghi 28 metri invece che 22. Miglioreremo il servizio”, ha poi concluso Lapietra

L’assessore ha poi spiegato che la nuova rete del trasporto pubblico di Gtt non lascerà scoperta Borgata Lesna e il polo universitario di Grugliasco, come temuto sia dal Comune di Grugliasco che dalla Circoscrizione 3.