Vaccini Covid, Valle-Sarno (Pd): "Via libera ad Astrazeneca per over65. Copriamo subito la categoria degli insegnanti in quella fascia di età"

“Il Ministero della Salute ha approvato l’utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i 65 anni di età. Si tratta di una notizia estremamente positiva che consentirà di accelerare la campagna vaccinale in un momento in cui, a causa dei contagi, l’Italia intera rischia il blocco di scuole e attività. Se l’11 marzo arriverà anche il via libera dell’Ema al vaccino di Johnson&Johnson saremo di fronte a una svolta definitiva nella somministrazione dei vaccini”, spiegano i Consiglieri regionali del Partito Democratico Daniele Valle e Diego Sarno.

“Sollecitiamo la Regione a intervenire con tempestività per inoculare i vaccini AstraZeneca a tutti quegli insegnanti di età superiore a 65 anni ancora in servizio. Si tratta di poche centinaia di persone, ma finora sono stati esclusi dalla vaccinazione. Abbiamo già ribadito più volte quanto sia importante garantire la vaccinazione dell’intero corpo degli insegnanti per far ripartire la scuola in sicurezza e riteniamo fondamentale accelerare nella vaccinazione dell’intera categoria”, concludono i Consiglieri Dem.