Corso Bolzano, sosta a pagamento con le stesse regole del resto della Città

In corso Bolzano la sosta si pagherà anche al sabato. Lo ha deciso la Giunta Comunale uniformando la regolamentazione della sosta a pagamento nell'area al resto della città.

Il provvedimento elimina una anomalia ingiustificata in una zona interessata in questi anni da trasformazioni urbanistiche e viabili di notevole impatto, fra cui la realizzazione della stazione di Porta Susa, dove si sono nel tempo ridotti gli spazi destinati al parcheggio, non in grado si soddisfare la domanda, anche per la contestuale presenza di riserve di sosta destinate alle Forze dell’Ordine, istituite ai sensi del Codice della strada, al servizio di car sharing nonché al terminal bus, ed era pertanto necessario incentivare la rotazione delle occupazioni degli stalli.

Verificata l’insussistenza di altre motivazioni, anche con esplicita richiesta alla Circoscrizione 1, la Giunta Comunale ha quindi deciso di uniformare le regole di pagamento della sosta di corso Bolzano a quelle di tutta la zona circostante.