Comunali Torino, Leu con Appendino:"Bene apertura al dialogo"

Leu e Sinistra Italiana sono pronte a stringere la mano tesa di Chiara Appendino per le Comunali di Torino. Questa mattina la sindaca, in un’intervista a Repubblica, ha lanciato l’idea che il capoluogo piemontese possa essere un laboratorio dell’intesa tra 5 Stelle ed il centrosinistra per le elezioni 2021.

La prima cittadina, pur ribadendo di non volersi candidare, ha spiegato di credere molto nell’”esperienza del Conte 2. Vorrei che le forze che fino all’ultimo hanno tentato di tenerlo in vita si mettessero al lavoro su un progetto per questa città”.

Parole accolte con favore dal capogruppo alla Camera di Leu Federico Fornaro, ed esponente di spicco di Articolo 1, che spiega come l’apertura al “dialogo di Appendino deve essere raccolta con coraggio, pur nella consapevolezza dei differenti punti di partenza”.

“L’obiettivo per Torino -prosegue Fornaro - come per le altre città al voto è quello di battere un centro-destra che non si fa troppi problemi rispetto alle differenti collocazioni nel governo nazionale”.

“Si aprano quindi tavoli di confronto sui territori senza veti e pregiudizi per verificare modi e forme di collaborazione per la costruzione di un’alleanza alternativa al centro-destra, fondata su di un’idea di città proiettata nel futuro della transizione ecologica, aperta e solidale” conclude il parlamentare.

A dirsi disponibile al dialogo è anche il Segretario Nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Noi – scrive su Facebook il parlamentare di Leu- ci siamo se si apre un dibattito serio”. “Appendino – aggiunge - offre un'opportunità di confronto. Chiede una nuova coalizione e mette sul tavolo dei temi importanti, come la lotta ai cambiamenti climatici, diritti civili, contrasto delle diseguaglianze". Ambiti, per Fratoianni, "su cui il mondo progressista, democratico ed ecologista può trovare un terreno comune”.

Per l'esponente di SI se le parole di Appendino saranno ricordate come una "boutade" o saranno "l'innesto di un percorso nuovo e vincente non dipende solo da lei, dipende da tutte e tutti noi”.

A ribadire il suo no a qualsiasi intesa è il consigliere del M5S Fabio Versaci, che su Facebook sostiene sia "impossibile". "Le alleanza si creano parlando e coinvolgendo la propria base politica per spiegare ai cittadini quale sia davvero l'obbiettivo politico. Quelle forzate create nei palazzi a colpi di intervista non servono a nulla" conclude l'esponente pentastellato.

Il capogruppo pentastellato Francesco Sicari parla invece di "intervista coraggiosa".