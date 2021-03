Vaccini Covid, Avetta (Pd):"Inserire gli odontotecnici tra le categorie a rischio"

“Credo che la Regione Piemonte, esattamente come avvenuto in altre regioni come Toscana, Friuli Venezia Giulia e Puglia, debba inserire tra le categorie a cui offrire prioritariamente la vaccinazione odontoiatri, igienisti dentali ed assistenti alla poltrona”: lo afferma il Consigliere regionale del Pd Alberto Avetta, che ha presentato un’interpellanza sul tema.

“Alcune associazioni di categoria tra le quali ANTLO, CNA e Confartigianato, hanno chiesto formalmente ai Presidenti di Regione di inserire gli odontotecnici tra le categorie da vaccinare prioritariamente, alla luce del loro ruolo operativo sia nelle strutture pubbliche sia in quelle private. Auspico che l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi voglia approfondire questa richiesta” conclude l'esponente dem.