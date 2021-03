Teatro Regio, rinnovato il mandato a Purchia come commissario straordinario

Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha firmato oggi il rinnovo, per un altro mandato, dell'incarico a Rosanna Purchia come commissario straordinario per il Teatro Regio di Torino.

Una decisione assunta per consentire di portare a termine il lavoro di risanamento dell'ente lirico, che le era stato assegnato lo scorso settembre, attuando "gli interventi necessario per un rilancio duraturo nel tempo, poggiato su basi finanziarie e organizzative solide e strutturali".