Iniziata i lavori per creare le prime aule nella nuova scuola Matteotti

Proseguono i lavori al cantiere di via Vandalino con l’inizio della realizzazione delle prime aule alla nuova scuola Matteotti, un progetto di nuova generazione interamente finanziato con fondi propri senza accensione di mutui e indebitamento per le casse comunali.

Una grande opera pubblica, un investimento strategico per la Città che porterà sul territorio un nuovo edificio scolastico in NZEB - cioè con emissioni quasi pari a zero - attraverso l'attivazione del Conto termico.



Riportiamo qui di seguito la sintesi dei passaggi che sono stati intrapresi fino a oggi che hanno richiesto l’aggiornamento del cronoprogramma e una nuova data di fine lavori, fissata al 30 aprile 2021.



Da dicembre 2017 a maggio 2018 il Comune ha proceduto alla necessaria verifica del sottosuolo come da normativa per la ricerca della presenza di ordigni bellici, contaminazioni ed eventuali rifiuti interrati. A seguito dei controlli, le condizioni del sito e il ritrovamento di una consistente presenza di rifiuti ha comportato significative opere di bonifica, concluse a luglio 2019.



Originariamente prevista per un uso esclusivo della scuola, la palestra è stata ampliata in sede di progettazione per essere omologata per i campionati di basket e pallavolo. L’intervento complessivo è stato così suddiviso in 2 lotti definiti nei limiti delle disponibilità economiche:



Lotto 1 - Scuola - fondi comunali

Lotto 2 - Palestra - con attivazione finanziamento GSE - Conto termico.



La costruzione vera e propria della scuola - Lotto 1 - è iniziata il 18 ottobre 2019: l’appalto prevedeva 424 giorni di realizzazione, con fine presunta dei lavori a fine dicembre 2020. Con la pandemia da Covid-19 i lavori sono stati sospesi dal 13 marzo all’8 maggio 2020, spostando la nuova data presunta di fine lavori all’8 febbraio 2021. Le migliorie al progetto approvate in sede di gara, che hanno comportato attività di confronto tra direzione lavori, le direzioni operative, l'impresa e il corpo docente coinvolto dall'inizio nelle scelte per l'organizzazione funzionali degli spazi, sono state valorizzate economicamente nel luglio 2020.



Nel frattempo sono state definite con l'impresa alcune modifiche che hanno portato, con una perizia approvata a fine dicembre 2020 a un aggiornamento del progetto per la quale è stata concessa una proroga di 81 gg portando la fine lavori fine aprile 2021.



Attualmente è in fase di definizione la procedura del Conto termico da parte del GSE per accedere al contributo e finanziare il secondo lotto della palestra. Lo stesso GSE a seguito di una pre-analisi del progetto ha richiesto un adeguamento per l'ottenimento dell'edificio NZEB secondo i criteri definiti dal loro protocollo.



Una volta terminati i lavori di edificazione della scuola - Lotto 1- inizieranno le opere di realizzazione della palestra - Lotto 2 - che prevedono una durata di circa 6 mesi. In accordo con la Direzione didattica il trasferimento degli alunni avverrà solo quando entrambi i lotti, scuola e palestra, saranno completati e collaudati.