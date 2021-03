La Municipale ferma due parcheggiatori abusivi davanti al San Giovanni Bosco

Martedì mattina la Polizia Municipale è intervenuta nel parcheggio del San Giovanni Bosco contro i parcheggiatori abusivi che da tempo molestano i cittadini che si recano nella struttura sanitaria, specialmente in questo periodo pandemico dove l'ospedale è utilizzato per le vaccinazioni anti Covid.

Una vera e propria task force, con 7 agenti in divisa e 5 in borghese, che ha fermato due marocchini di 33 e 38 anni. Uno di questi è risultato privo di documenti di identità ed è stato accompagnato al Comando di via Bologna e successivamente all'ufficio stranieri della Questura per l'identificazione e gli adempimenti del caso. Al termine degli accertamenti l'uomo è risultato in regola con il permesso di soggiorno, ma è stato comunque denunciato.

Entrambi sono stati multati per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatori, per un totale di 1.542 euro.