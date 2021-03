Rogo nella notte a Luserna San Giovanni: evacuate 10 famiglie in un condominio

Grosso incendio nel corso della notte a Luserna San Giovanni: i vigili del fuoco sono infatti impegnati dalle 4 a causa di un incendio che si è verificato all'interno delle cantine di un condominio in via Airali 1.



Gli uomini sono rimasti sul posto fino alle 7: si tratta delle squadre di Pinerolo e dei volontari di Luserna e Torre Pellice, che hanno soccorso con l'impiego del cestello di un'autoscala dieci famiglie abitanti della casa, per un totale di 23 persone, bloccate dal denso fumo. L'incendio è comunque sotto controllo.

I residenti sono stati portati in ospedale al pronto soccorso dell'Agnelli di Pinerolo e al San Luigi di Orbassano. Ora tocca ai tecnici della società energetica, al lavoro per ripristinare gli impianti.

Mentre il Comune cercherà una sistemazione per la notte agli evacuati.