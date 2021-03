Visibilità online, come aumentarla grazie alle web directory italiane gratis

Il mondo del web è in continuo movimento, gli utenti viaggiano veloci e sono sempre alla ricerca di nuove informazioni così come di persone e aziende o prodotti da acquistare. Affinché qualsiasi business possa decollare occorre mettere letteralmente in vetrina il relativo progetto, in modo che gli utenti possano facilmente trovarlo e saggiarne le caratteristiche essenziali. Il concetto di visibilità è molto importante quando si tratta di sviluppare un’idea in digitale: è l’ingrediente principale del successo.

Dopo aver progettato e curato gli aspetti grafici e quelli relativi alla user experience, così come la velocità di caricamento delle pagine di un sito, arriva il momento del lancio online. All’inizio però, ovviamente, il portale non sarà visibile ai motori di ricerca - in pratica è come se non esistesse - dal momento che nessuno ne ha ancora segnalato la presenza ai motori di ricerca stessi. Ma che cosa si intende per segnalazione? È un collegamento ipertestuale verso il proprio sito. Quando un portale che i motori di ricerca già conoscono linka quel sito è come se ne stesse segnalando la presenza. Google in questo modo segue quello stesso link, sbarcando sul relativo sito: ne legge e valuta i contenuti, andando a registrarli nel suo database. Per far vedere in maniera corretta ai motori di ricerca, specie in fase di avvio del progetto, che il sito esiste ed è attivo l’ideale sarà iscriversi a web directory italiane gratis .

Cosa sono le web directory e perché sono utili allo sviluppo del business

Esistono molte web directory italiane gratis che possono essere sfruttate per far ‘vedere’ il sito ai motori di ricerca e per intercettare traffico. Ovviamente affinché il risultato sia sempre ottimale bisogna assicurarsi che si tratti di portali affidabili e di qualità.

Con il termine web directory non facciamo riferimento ad archiviatori di siti web o a particolari motori di ricerca, rispetto ai quali sono anzi molto meno dispersive. Si tratta piuttosto di elenchi sempre aggiornati di siti, che parlano di un medesimo argomento. La suddivisione tra di essi avviene in modo del tutto gerarchico. I portali vengono raccolti e presentati secondo categorie e sottocategorie, facili da consultare per gli utenti. In base alla quantità di informazioni che vengono offerte, viene organizzata la disposizione e relativa presentazione online.

Le web directory italiane gratis rappresentano lo strumento ideale per raggiungere l’obiettivo di una maggiore visibilità online. Il loro scopo è quello di accogliere e rilanciare altri siti: si può accedere da un menu principale a una determinata categoria tematica, in modo da ottenere una panoramica - e una lista - relativa ai siti web che presentano contenuti attinenti a quelli cercati. Ci si può poi muovere tra le sottocategorie a disposizione, in modo da affinare sempre più le operazioni di ricerca. Abbiamo accennato al fatto che la presenza sulle web directory italiane gratis può essere molto utile in fase di avvio di un progetto digitale, ma sarà necessario fare mente locale sul fatto che potrà rivelarsi altrettanto interessante più avanti nel tempo, sia per lo sviluppo del business che per incrementare il livello di fidelizzazione degli utenti.

La scrematura dei risultati e la certezza di trovare sempre ciò che si cerca

L’utente della rete troverà nelle web directory un valido alleato nel caso in cui si accinga a compiere una ricerca univoca online e abbia la necessità di ottenere molto velocemente il miglior risultato di ricerca. Il motivo è presto detto: è stata compiuta a monte una scrematura - dal personale che gestisce la web directory - che ha permesso di realizzare un elenco di portali del tutto pertinenti e attinenti a una certa tematica.

Quali sono i vantaggi per chi consulta le web directory? Senza dubbio c’è un risparmio di tempo prezioso, poiché si evita di dover navigare da un sito all’altro e magari interfacciarsi con portali obsoleti e non aggiornati. I benefici di essere presenti sulle web directory italiane gratis ovviamente sono anche per l’azienda o il professionista, che abbiano necessità di promuovere un sito personale, aziendale oppure un blog. Ci sarà un ritorno di grande importanza in fatto di visibilità: ampliare il bacino di utenti e la platea di contatti sarà così un obiettivo molto più alla portata.