Fondazione Via Maestra: concluse le audizioni per People Power Partnership

Audizioni per People Power Partnership

Lunedì 8 marzo 2021 si sono concluse le audizioni del progetto europeo People Power Partnership di cui è partner la Fondazione Via Maestra con l’Amministrazione Comunale di Venaria Reale.

L’organizzazione è stata curata dallo Staff della Fondazione Via Maestra in collaborazione con la project manager Martina Soragna, ricevendo da Action Theatre PAN-OPTIKUM di Friburgo (Germania), ente capofila del progetto, grandi apprezzamenti per la professionalità e l’efficienza dimostrata.





Trentanove (39) sono i ragazzi che hanno aderito al progetto, presentandosi nei giorni 7 e 8 marzo 2021 al Teatro Concordia di Venaria: un gran successo, dato il poco tempo a disposizione per promuoverlo, raggiunto anche grazie alla sinergia instaurata con insegnanti di danza di Venaria ed alle loro scuole di riferimento, che ci hanno supportato divulgando l’iniziativa tra i propri allievi.

Tutti i candidati possedevano le caratteristiche richieste: età compresa tra i 18 ed i 25 anni, preparati sulla danza ed il teatro, conoscenza della lingua l’inglese e garantita la continuità necessaria per il progetto.

Durante le audizioni si sono rispettate tutte le procedure relative alle misure Anti-Covid: utilizzo della mascherina sempre (anche durante le performance), misurazione della temperatura, test rapidi antigenici; inoltre per garantire il distanziamento sociale, i partecipanti sono stati suddivisi in face orarie diverse in gruppi fino ad un massimo di 7 persone.





Lo staff europeo formato da Matthias Rettner (Project leader), Sigrun Fritsch (direttrice artistica), Luka Fritsch (coreografa e direttrice artistica) di Action Theatre PAN-OPTIKUM, ha valutato tutti i giovani sull’esibizione di una identica coreografia di danza hip hop e su un’interpretazione estemporanea teatrale/corporea.

Il Team tedesco è stato favorevolmente sorpreso del livello alto di preparazione artistica dei 39 candidati, a tal punto da selezionare in via del tutto eccezionale nr.10 (dieci) ragazzi/e invece di nr.8 (otto) come previsto dal protocollo.

Fieri di questo risultato, ecco i nomi dei 10 ambasciatori della Città di Venaria Reale che la renderanno protagonista, come unica città italiana, insieme alle altre 13 città europee:

Erik Giolitto

Alexia Barone

Federica Albo

Martina Agnello

Giulia Aiosa

Vlad Vladanovici

Alberto Sansotta

Lorenzo Occhi

Angela Fanelli

Michela De Bortoli

Questo risultato ci conferma quanto in questo periodo storico particolare, sia necessaria l’esigenza di aprire orizzonti creativi a livello internazionale per questi giovani talentuosi che hanno voglia di mettersi in gioco e concretizzare un’esperienza che gli consenta di costruire relazioni anche professionali a vantaggio del loro futuro.