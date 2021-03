Mappae: Nasce l’Europa dei Profumi

Oggi, venerdì 12 Marzo dalle 9 alle 13 al Castello di Racconigi (Cuneo), l'Associazione Le Terre dei Savoia ospita un evento internazionale, trasmesso in streaming, per presentare MAPPAE, progetto Europeo del bando COSME che ha creato itinerari turistici sulla rotta delle erbe officinali in Francia, Italia, Malta, Croazia, Bosnia-Erzegovina e Cipro.

L’acronimo inglese preso in prestito dal latino (Medicinal and Aromatic Plant Pathways Across Europe) fa riferimento a una dimensione che unisce cultura, gusto, esperienze in 12 diversi itinerari, due per stato, con pacchetti turistici modulari e componibili.

L’evento, oltre a presentare il progetto Mappae, ospiterà una tavola rotonda con interventi, tra gli altri, dell’ATL di Cuneo, del Ministero del Turismo di Cipro, dell’Istituto del Turismo di Zagabria e di molti altri professionisti del settore, che proporranno una riflessione sullo stato del turismo visto da differenti angolature.

"Insieme ai colleghi dei diversi paesi abbiamo ideato nuove rotte per mettere al centro il territorio e le persone" spiega Elena Cerutti, coordinatore del progetto per l'Associazione Le Terre dei Savoia "I partner coinvolti hanno sviluppato un sito e un'app su un modello di turismo sostenibile, in vista del rilancio settore, oggi messo in ginocchio dalla pandemia".

Operatori e turisti potranno personalizzare il proprio itinerario sul sito mappae.eu o sull’app, partendo da una destinazione, ma anche scegliendo, tra decine di erbe aromatiche, quella che si vuole scoprire. Così, ad esempio, è possibile seguire le destinazioni legate alla menta in un itinerario che si snoda tra Malta, Croazia, Cipro e Italia.

Co-finanziato dal programma COSME dell'Unione Europea, MAPPAE vede in prima fila per l’Italia l'associazione Le Terre dei Savoia e l'azienda Heritage srl. Il programma nasce infatti anche per mettere in sinergia piccole e medie imprese turistiche e digitali.

I partner del progetto MAPPAE sono Le Terre dei Savoia ed Heritage srl, per l'Italia, WAWU - Wonderful Activities With Us (Francia), Troodos Network (Cipro), Deputy Ministry of Cyprus (Cipro), Miomirisni Otočki Vrt (Croazia), Gharb City Council (Malta) e Kadar Film and Video Production (Bosnia-Herzegovina).

