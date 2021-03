20° Glocal Film Festival, da domenica 14 marzo in streaming

Il programma di domenica 14 marzo - penultima giornata del 20° GLOCAL FILM FESTIVAL - propone gli ultimi film in concorso: 8 cortometraggi e 2 documentari in gara per aggiudicarsi i Premi Torèt delle sezioni Spazio Piemonte e Panoramica Doc, rispettivamente di 1.500 € e 2.500 €.

Al pomeriggio doppio appuntamento con il cinema breve: alle 15.30 DANDELION di Valentina Ruffa, prodotto dalla Scuola Holden, con al centro il piccolo Fosco e il confronto con la paura; ENTROPIA di Pietro Formici e Andrea Risso in cui il flusso di coscienza si mescola a quello del mare contemplato da una spiaggia; THE WEAPONS’ REPUTATION di Cinzia Bongino racconta il conflitto in Yemen; ZHENG di Giacomo Sebastiani e distribuito dalla torinese Lights On, in cui il solitario Zheng nonostante si sia costruito una posizione non si sente completamente realizzato.

Alle 17.30 ultimi 4 titoli di Spazio Piemonte: ONDE di Federico Turani, in cui la vita monotona di Paolo viene scossa da un incontro casuale; CASA DI FAMIGLIA di Giulia Mello Ceresa e Francesca Sofia, prodotto dalla Scuola Holden, mostra il riaffiorare dei ricordi di due cugini tra le mura della casa; STORIA DI EDINA ALTARA di Alessandra Atzori e Milena Tipaldo (Collettivo Mira) che presentano un biopic animato sull’eccezionale illustratrice, pittrice e ceramista Edina Altara, realizzato grazie ai materiali dell’Archivio Altara; chiude VIDAS DE VIDRIO di Daniele Giacometti e Tommaso Valli, girato nella metropolitana di Città del Messico, per molte persone più di un mezzo di trasporto, ma un luogo di lavoro.

I due blocchi di corti SPAZIO PIEMONTE verranno presentati alle 15.00 e alle 17.00 sulla pagina FB @PiemonteMovieGlocalNetwork e saranno disponibili da domenica 14 per 48 ore su streeen.org.

La serata è dedicata a PANORAMICA DOC: alle 18.30 il regista Alberto Puliafito presenterà il suo ultimo lavoro SLOW NEWS dalla pagina FB @PiemonteMovieGlocalNetwork. Il documentario indaga il mondo del giornalismo odierno e la deriva della notizia fast, ma da qualche anno, in diverse parti del mondo, piccoli gruppi di giornalisti indipendenti hanno cominciato a costruire modelli alternativi: Rob Orchard e il suo Delayed Gratification in Inghilterra, Frédéric Martel in Francia, The Correspondent in Olanda, Lea Korsgaard e il suo Zetland in Danimarca e molti altri mentre a Milano, quattro giornalisti indipendenti incontrano Peter Laufer, professore dell’Università dell’Oregon e autore del manifesto Slow News, ispirato al movimento Slow Food, ma per il giornalismo.

Prodotto dalla torinese IK Produzioni con la partecipazione di BabyDoc Film, altra società cittadina, e realizzato grazie al Piemonte Doc Film Fund di FCTP, il film sarà visibile dalle 19.00 del 14 marzo e per 48 ore su streeen.org/film/slow-news/ (ticket 3,50 €, abbonamento 12 €).

Alle 21.00 ultimo film in gara per il PREMIO TORÈT ALBERTO SIGNETTO 2021 (2.500€), CUBAN DANCER di Roberto Solinas, che arriva al Glocal Film Festival dopo l’anteprima ad Alice nella Città - Festa del Cinema di Roma 2020.

Il documentario segue Alexis, 15 anni, talentuoso studente della Scuola Nazionale di Balletto di Cuba. Passa le sue giornate a provare chassé ed entrechat, ma quando i suoi genitori decidono di trasferirsi in Florida, il suo mondo viene sconvolto. Immerso nella nostalgia per Cuba e di fronte ai continui rifiuti ricevuti, Alexis si sente perso e solo. Quando finalmente viene accettato dalla prestigiosa scuola di Harid Ballet, si trova a dover ricominciare tutto da capo e mentre i suoi genitori stanno facendo enormi sacrifici per permettergli di studiare, lui sa di dover trovare rapidamente la sua strada nel mondo elitario del balletto americano, cercando di rimanere fedele alle sue radici. Frutto di una coproduzione tra Italia (la casa di produzione torinese Indyca), Cile e Canada, il film è stato girato tra L’Avana, Miami, New York e Winston Salem, con il sostegno del Piemonte Doc Film Fund di Film Commission Torino Piemonte.

La serata di domenica è tutta dedicata alla danza e Cuban Dancer sarà anticipato dal cortometraggio WASTEPLANET di Susanna della Sala, lavoro di videodanza e ultima produzione di COORPI presentato in anteprima assoluta, è la storia di una piccola ballerina meccanica, frutto di un test di laboratorio mancato, per la creazione dell’essere danzante perfetto, e per questo confinata nella terra degli scarti. Alle 20.30 i film saranno presentati dai curatori del festival con i registi sulla pagina FB @PiemonteMovieGlocalNetwork e dalle 21.00 saranno visibili per 48 ore su streeen.org/film/cuban-dancer/ (ticket 3,50 €, abbonamento festival 12 €).

La 20a edizione del GLOCAL di Torino propone fino a lunedì 15 marzo 33 film glocal che rappresentano il meglio della produzione cinematografica regionale visibili in streaming sulla piattaforma dedicata al cinema indipendente streeen.org e presentati day by day sulla pagina FB @PiemonteMovieGlocalNetwork dagli autori insieme ai curatori delle diverse sezioni del festival: offline o online, l’obiettivo è essere in ogni modo un festival LIVE!

I film del 20° Glocal Film Festival sono disponibili dalla data di messa online e per le 48 ore successive (biglietto singolo 3,50 €, abbonamento festival 12 €) sulla piattaforma streaming dedicata al cinema indipendente e d’autore streeen.org.