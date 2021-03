Alcol e droga venerdì sera al Queen Victoria Pub: sanzionate 60 persone [VIDEO]

Cinquantanove avventori all'interno del Queen Victoria Pub di via Casana, intenti a consumare alcol e droga. E' quanto scoperto dalla polizia venerdì sera, attorno ale 22.30, a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti.

Gli agenti, all'arrivo, hanno notato dalle vetrate delle ombre muoversi nell’oscurità del locale. Poco dopo, alcune persone hanno tentato di uscire dal pub dalla porta principale, subito fermate per l’identificazione.

Quando hanno fatto ingresso nell’esercizio, i poliziotti hanno verificato la presenza di alcuni ragazzi seduti ai tavoli. Contestualmente, una decina di persone ha tentato di uscire da un condominio di via Monte Pasubio, alla cui scalinata si accede dalla porta di emergenza del pub. Alcuni hanno cercato la fuga dirigendosi ai piani alti dello stabile, altri sono stati trovati nel piano interrato del locale.

Gli agenti hanno quindi rinvenuto sulle scale del condominio diciotto involucri di stupefacente. Altre dosi di marijuana e cocaina sono state poi ritrovare in un astuccio abbandonato nell’ascensore del palazzo.

Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato per la violazione delle norme anti Covid, e il pub chiuso provvisoriamente per cinque giorni.

I controlli sono proseguiti anche nella notte appena trascorsa. In un club di via Borgaro, gli agenti hanno identificato 56 persone presenti. I poliziotti sono intervenuti anche in due alloggi della città, in via Mombarcaro e via in La Salle, dove, rispettivamente, erano presenti 12 e 17 persone.

Tutte le persone identificate verranno successivamente sanzionate.