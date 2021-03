Controlli antidroga, pusher fermato in strada: in casa hashish, cocaina e marijuana [VIDEO]

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno individuato e arrestato un pusher.

Il fatto si è verificato a Rivalta, dove è finito in manette un 38enne italiano. I militari dell’Arma lo hanno fermato in strada dove è stato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare in totale circa 60 grammi di droga, tra hashish, marijuana e cocaina, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 775 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.