L'Orchestra Filarmonica di Torino al banco di prova con Mahler in versione ensemble

Il quarto appuntamento in streaming della stagione "Colors" dell'Orchestra Filarmonica di Torino sarà un vero banco di prova per i 19 musicisti diretti dal Maestro Giampaolo Pretto. Trasmesso in streaming martedì 16 marzo, alle ore 21, il concerto Light blue presenta un adattamento per ensemble della Sinfonia n. 5 in do diesis minore di Gustav Mahler composto dal contemporaneo Klaus Simon. Gli orchestrali saranno infatti chiamati a confrontarsi su di un brano pensato per un organico strumentale molto corposo, dalle molteplici idee musicali, e a dare quindi prova della vocazione cameristica dell'OFT.

Si tratta di una grandissima sfida tecnica ed esecutiva, terzo step di un progetto pluriennale dedicato all’esecuzione in versione cameristica delle sinfonie di Mahler. E rappresenta un'ulteriore opportunità per l'ascoltatore, perché permette di cogliere alcune strutture portanti della musica di Mahler che, diversamente, nel grande organico orchestrale, sarebbero nascoste dalla timbrica e dall'imponente dimensione sonora.

Composta tra il 1901 e il 1902, la Quinta sinfonia venne eseguita per la prima volta a Colonia nel 1904 sotto la direzione d’orchestra dello stesso compositore. Più volte rivista, Mahler mise mano alla partitura ancora nel 1911, anno della sua morte, in cui, come scrisse, dichiarò di averla finalmente conclusa.