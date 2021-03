Piemonte in zona rossa, Appendino:"Si prosegue senza sosta sui vaccini, unica strada"

"Buongiorno difficile per le famiglie che, a distanza di un anno, dovranno trovare spazio per pc per permettere ai loro figli di seguire la Dad"

“Che si prosegue senza sosta sui vaccini: è l’unica strada”. E’ questo l’appello che la sindaca Chiara Appendino lancia su Facebook, in un post dedicato al ritorno da oggi in zona rossa di tutto il Piemonte. Da questa mattina scatta la didattica a distanza obbligatoria per tutti gli studenti di Torino: essendo il capoluogo nella fascia di rischio inferiore, gli alunni fino alla 1° media hanno potuto seguire le lezioni in presenza fino a venerdì scorso.

E proprio a loro la prima cittadina dedica un pensiero. “Difficile, oggi, -scrive - parlare di buongiorno per tante famiglie che, a distanza di un anno, torneranno a dover trovare spazio per pc e tablet per permettere ai loro figli di seguire le lezioni a distanza. A incastrare orari e spazi".

“Così come non è scontato -prosegue - che in una famiglia ci si possa permettere di assentarsi dal lavoro per stare a casa con i figli. Insomma, la pandemia non è uguale per tutti”.

Appendino si rivolge poi ai commercianti e a quelle categorie ferme da un anno, come le palestre, i centri fitness e il comparto cultura. “Siamo assolutamente consapevoli – sottolinea - di queste difficoltà”.

“Già con lo scorso Governo -aggiunge poi - si è avviata una massiccia campagna vaccinale, e andrà avanti, con l’impegno comune di tutte le Istituzioni. È l’unica strada. Che si prosegua senza sosta sui vaccini. Che in questa direzione, chi può, faccia la sua parte, qualunque essa sia. Noi, fino all’ultimo momento saremo qui fare tutto ciò che è in nostro potere per superare questa maledetta pandemia”.