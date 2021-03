Carmagnola, dichiara false generalità e scappa: 42enne senegalese denunciato dalla Polizia

Il personale della Polizia Ferroviaria del Piemonte ha denunciato un quarantaduenne senegalese per resistenza a Pubblico Ufficiale e false attestazioni. L’uomo, controllato su un treno regionale sulla tratta Torino – Cuneo dai poliziotti impegnati in un servizio di vigilanza a bordo treno, ha fornito delle generalità che dal controllo hanno dato esito negativo.

Alla fermata del treno presso la stazione di Carmagnola il personale operante unitamente all’uomo sono scesi dal convoglio per ulteriori accertamenti. Improvvisamente lo straniero ha tentato la fuga tra le vie cittadine, ma è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno inseguito a bordo di una bici prestata da una viaggiatrice che aveva assistito alla scena.

L'uomo è stato fermato e accompagnato in ufficio dove è stato accertato che, oltre ad essere sprovvisto di documenti ed essere gravato da diversi precedenti di polizia, aveva dichiarato false generalità. Pertanto, l’uomo è stato denunciato per resistenza e false attestazioni e successivamente messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.