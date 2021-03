Vaccini per gli over70: falsa partenza e sito Internet in riparazione dalle prime ore di oggi. Poi l'avvio delle procedure

Falsa partenza. Doveva essere quella di oggi la mattina in cui sarebbero scattate le iscrizioni per le persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni intenzionate a ricevere il vaccino anti Covid in Piemonte.

La piattaforma è quella di Il Piemonte ti vaccina, ma per chi già dalle prime ore di oggi ha cercato di collegarsi, la sorpresa è stata poco piacevole.

In home page campeggia infatti una scritta che segnala il servizio non disponibile per una manutenzione straordinaria. Scusandosi per il disagio, il sito garantisce l'avvio del servizio per la mattina del 15 marzo.

Ma ancora poco prima delle 8, la situazione era bloccata. La home page è risultata finalmente accessibile soltanto intorno alle 8.45. Da quel momento in poi, la procedura (con l'immissione di dati come il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria e i contatti telefonici e via mail) procede in maniera piuttosto spedita.