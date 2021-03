Via Livorno, consegnate in Comune le firme contro il degrado raccolte da FdI

consegnate in Comune le firme contro il degrado raccolte da FdI

Dopo la "passeggiata della legalità" di febbraio ed i banchetti di queste settimane, Fratelli d’Italia con i suoi esponenti Enzo Liardo e Luca Maggia della Circoscrizione 4 ha depositato oggi presso il Comune di Torino le firme raccolte dai residenti di Via Livorno, e vie limitrofe, al fine di manifestare il profondo senso di disagio vissuto quotidianamente a causa del degrado.

“Gruppi numerosi di persone si ritrovano quotidianamente, incuranti dei divieti, di fronte ai minimarket, al fine di consumare bevande alcoliche, causando in questo modo sporcizia nel quartiere, schiamazzi e purtroppo anche risse - denunciano Liardo e Maggia - Lo slalom tra le bottiglie di birra abbandonate lungo la strada è diventata ormai una triste abitudine e la concorrenza sleale di queste attività nei confronti dei bar gestiti da cittadini italiani non è più tollerabile.

Chiediamo regole uguali per tutti e maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, anche con postazioni fisse di fronte ai punti nevralgici".

La promessa è quella di "non abbandonare i residenti di Via Livorno fino alla soluzione del problema", dichiarano gli esponenti di FdI. "Chiediamo che la sindaca dia una risposta urgente ai cittadini con azioni efficaci a contrasto di tali comportamenti. A tal proposito abbiamo raccolto numerose firme dei residenti che chiedono che il problema venga risolto quanto prima ed oggi abbiamo depositato il tutto presso il Comune di Torino”.