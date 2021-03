Caselette: grosso incendio al Musinè, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio che è divampato ieri pomeriggio alle pendici del monte Musinè, a Caselette. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme sul lato ovest, tra Almese e Casellette, ma continuano a bruciare gli altri versanti e si cerca di impedire che risalgano.

I vigili del fuoco sono stati impegnati nelle ore notturne per cercare di contenere il rogo, alimentato dal forte vento che ha spinto l'odore di fumo fino a Torino, e non fargli raggiungere le case dell'abitato valsusino: fortunatamente al momento non si registrano problemi per la sicurezza delle abitazioni. Una linea elettrica di alta tensione è stata isolata dai tecnici della società energetica.

Questa mattina è previsto l'intervento dell'elicottero Erickson della flotta antincendio nazionale, oltre ad un canadair che sta effettuando degli sganci d'acqua sui due fronti di fiamma. Operativo anche un elicottero a cui è attaccato un serbatoio in tela da mille litri. Verranno inoltre attivate tutte le strutture mobili per spegnere il rogo, così come proseguire con la bonifica dell'area.

In passato sulla montagna erano già divampati roghi di grosse dimensioni, che avevano bruciato ettari di bosco.

"Da tempo chiediamo controlli severi e pene esemplari per i piromani, oltre al rispetto rigoroso del programma di prevenzione degli incendi. Gli ettari di bosco andati alle fiamme in Val di Susa costituiscono infatti un danno naturalistico ed economico enorme per il territorio e i costi per il grande dispiegamento di forze corse sul posto per domare l’incendio ricadono ovviamente sui cittadini", ha dichiarato Francesca Frediani, Consigliere Regionale Movimento 4 Ottobre Piemonte.