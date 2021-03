“Piccolo market” della droga, arrestato un trentenne: in casa aveva hashish, marijuana, cocaina e metanfetamine

Aveva trasformato la sua abitazione, nel quartiere Vanchiglia, in una sorta di piccolo market per la vendita della droga. Per questo, un trentenne italiano è stato arrestato dalla polizia.

Nel corso della perquisizione domiciliare, avvenuta nel pomeriggio di venerdì, gli agenti del Commissariato San Secondo hanno rinvenuto quasi 300 grammi di stupefacente tra hashish, marijuana, cocaina e metanfetamine. Lo sostanza è stata rinvenuta in diversi ambienti dell'alloggio dove gli agenti hanno anche trovato 1.645 euro in contanti e il materiale per il confezionamento delle dosi.

L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.