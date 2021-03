“Rimuovere e sostituire la recinzione pericolosa”: la richiesta di FdI per i giardini 'Dispersi sul fronte russo' di Borgo Campidoglio

Fratelli d'Italia chiede la rimozione e la sostituzione della recinzione dei giardini 'Dispersi sul fronte russo' di Borgo Campidoglio, più precisamente all'angolo tra via Giacomo Medici e corso Svizzera. L'area verde, dove sorge anche un parco giochi per bambini, era stata danneggiata due anni fa dalla caduta di un grosso albero.

A sollecitare un intervento sono, in particolare, Enzo Liardo e Roberto Dinardo: “Da due anni - dichiarano – quei giardini sono abbandonati a loro stessi, la Circoscrizione 4 intervenga per metterli in sicurezza: con il passare degli anni la situazione è peggiorata e i residenti chiedono alle autorità competenti una verifica delle recinzioni fatiscenti e pericolose con messa in sicurezza dell'area”.