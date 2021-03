Dal 17 marzo al via il nuovo ciclo di dieci incontri sui cimiteri

Dal 17 marzo tornano "Frammenti sul web 2021- Arte, architettura cultura e natura, per approfondire le tematiche cimiteriali". Un ciclo di dieci incontri organizzati dalla Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali, il Politecnico, l’Università, la Città di Torino e AFC per riflettere sul futuro e sul passato dei cimiteri, come luoghi di dolore ma anche specchio di società in continua mutazione che vanno ripensati, custodi della memoria collettiva storica artistica e individuale.

Si inizia il 17 marzo alle ore 17.30 con l’incontro con il dottor Xu Tu che nella sua tesi di laurea ha immaginato di ridisegnare il verde al cimitero Monumentale, e si concluderà il 23 giugno con una tavola rotonda che chiuderà il ciclo di incontri con i prof. Annalisa Dameri, Marco De Vecchi (presidente della Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali), Silvia Beltramo e Edoardo Di Mauro.

E’ possibile partecipare ai 10 seminari in live streaming oppure vedere la registrazione nella sezione arte e storia sul sito web dei cimiteri www.cimiteritorino.it. Per maggiori informazioni http://www.cimiteritorino.it/i-cimiteri/arte-storia-e-tombe-illustri/eventi/frammenti-sul-web-2021-di-arte-architettura-cultura-e-natura-per-approfondire-le-tematiche-cimiteriali/