Venaria Reale: inaugurato Etra Medical, il poliambulatorio al servizio dei cittadini e del territorio

Antonio Pellegrino, titolare di Etra Medical "Il nostro poliambulatorio e studio odontoiatrico raggruppa una serie di specialità e specializzazioni. Partendo dall’ambito odontoiatrico c'è stata l'esigenza di ampliare le discipline come ad esempio i trattamenti legati alla posturologia, alla logopedia, fino ad arrivare alla nutrizione.

Questo è, naturalmente, l'inizio perché il progetto si amplierà con altre specialità in base alle esigenze dei cittadini e dei nostri utenti".

All’evento di inaugurazione, con ingressi contingentati per motivi di sicurezza legati all'emergenza da Covid19, ha presenziato una piccola rappresentanza della Giunta e del Consiglio Comunale, capitanata dal Sindaco.

Fabio Giulivi, sindaco di Venaria Reale "Abbiamo accolto con piacere l'invito perché l'amministrazione comunale ci teneva a fare un "in bocca al lupo" a questa nuova attività che nasce, in un luogo dove si è lavorato molto per il recupero dell'edificio esistente. Tra l'altro è una bellissima novità avere a Venaria un'attività multidisciplinare che servirà non solo i residenti, ma anche i paesi limitrofi. Siamo contenti, anche perché si tratta di imprenditori giovani, che hanno voglia di investire nella nostra città. Auguriamo ogni successo a questa struttura, con la certezza che questo si realizzerà grazie al gradimento dei nostri concittadini".

Raffaele Trudu, consigliere comunale della Città di Venaria Reale "Siamo davvero contenti di essere oggi qui, nella giornata di inaugurazione, anche se contingentati, per via dell'emergenza Covid19. Questo centro offre diversi servizi per la città, servizi che prima non avevamo oppure erano distanti. È una realtà fatta da giovani che ci mettono una grande passione e che rappresenta un ambito imprenditoriale importante in grado di apportare benefici al nostro territorio. Sono convinto che sarà un progetto di successo".

Alessandro Brescia, consigliere comunale della Città di Venaria Reale "Siamo contenti e soddisfatti sia come amministratori ma anche come cittadini perché in un momento delicato e particolare come questo, fa piacere vedere, quasi in controtendenza, che viene avviata un’attività dedicata alle discipline in ambito sanitario, un poliambulatorio che rappresenta un’offerta aggiuntiva per i nostri cittadini e che permette di aumentare l'offerta di questi servizi sul territorio sia pubblici, sia privati. Se la vediamo dal lato produttivo è anche una nuova attività economica che parte e questo è positivo".

Ancora Antonio Pellegrino "Grazie alla nostra posizione strategica, abbiamo l'obiettivo di servire, oltre la città, i comuni limitrofi e le nostre valli perché siamo a pochi passi dalla stazione Torino-Ceres, dalla fermata del bus 11 e dall'uscita della tangenziale. Vi aspettiamo, venite a trovarci in Etra Medical in via Fabio Filzi a Venaria Reale!"

Quali servizi fornisce Etra Medical?

Etra Medical è dotata di un reparto odontoiatria con tutte le discipline dedicate alla cura estetica e funzionale dei denti dai casi più semplici a quelli più complessi.

I professionisti del centro medico eseguono ogni tipo di trattamento, dall’ortodonzia tradizionale a quella invisibile per bambini e per gli adulti, fino ad arrivare a risolvere casi di implantologia, chirurgia semplice e complessa.

La struttura dispone di un’area dedicata alla logopedia: in essa il logopedista si occupa di prevenzione e trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. Si ritrova quindi a lavorare in un contesto prevalentemente clinico, all'interno di un’equipe multidisciplinare e coordina il proprio intervento con le altre figure professionali presenti nel centro.

Tra le altre discipline presenti nel poliambulatorio: l’osteopatia, la posturologia e la massoterapia. L’osteopatia è una medicina non convenzionale riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e mira al mantenimento della corretta perfusione sanguigna, per “facilitare” il normale processo di autoregolazione del corpo.

Attraverso l’area di psicologia, in Etra Medical, viene fornito il supporto psicologico, fondamentale per affrontare terapie mediche o situazioni di fobia o disagio che ci portano fuori dalla nostra zona di confort.

Nello staff sono presenti i professionisti della nutrizione che rappresenta l’educazione alimentare su misura in tutti i casi dove vi sia necessità di perdere peso, ma anche quelli dove il peso è da acquisire. Questa disciplina è fondamentale per la cura dell'alimentazione soprattutto per chi pratica lo sport sia a livello amatoriale sia a livello agonistico.

Nel poliambulatorio non manca la tecarterapia, nota anche come tecar, un trattamento elettromedicale che permette un più veloce recupero da traumi e patologie infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico.

Una delle discipline più richieste all’interno del centro è la medicina e chirurgia estetica che permette di eliminare o migliorare gli inestetismi del corpo attraverso tecniche non chirurgiche e attraverso l'impiego di materiali di ultima generazione come filler, botulino, fili di trazione, con i quali è possibile rimuovere piccoli inestetismi direttamente in ambulatorio con tecniche all'avanguardia.

Infine, con la naturopatia e le pratiche olistiche è presente in studio il naturopata che è l'operatore di base del benessere olistico secondo natura, un professionista che si occupa di prevenzione attiva e di pedagogia dell'autoguarigione attraverso il ricorso a rimedi naturali.

Ricordiamo, dunque, le specializzazioni presenti in Etra Medical:

- implantologia-chirurgia orale;

- parodontologia;

- ortodonzia tradizionale invisibile;

- estetica dentale;

- igiene orale;

- logopedia;

- posturologia;

- osteopatia;

- massoterapia;

- psicologia;

- prevenzione;

- nutrizione;

- tecarterapia;

- medicina e chirurgia estetica;

- naturopatia e pratiche olistiche;





Etra Medical è sempre al tuo fianco!

Informazioni e contatti

Orari poliambulatorio:

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20

Etra Medical Poliambulatorio e studio dentistico

Via Fabio Filzi 9 - Venaria Reale (TO)

Tel. 011 4598526

WhatsApp 3337671546

Sito: www.etramedical.It

E-mail: info@etramedical.it