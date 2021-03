Ospedali torinesi sotto pressione per il Covid: "Portate i pazienti alle Molinette"

Anche il Santa Croce di Moncalieri in affanno: in città 400 positivi

Gli ospedali torinesi sono sempre più sotto pressione per il Coronavirus ed il Dirmei (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive) ha dato disposizione di dirottare i pazienti al pronto soccorso delle Molinette.

Grave la situazione al Mauriziano e Maria Vittoria:"Impossibile ricevere i pazienti ventilati"

Particolarmente critica la situazione al San Giovanni Bosco, al Mauriziano e al Maria Vittoria: negli ultimi due "è impossibile ricoverare i pazienti ventilati". Cosi il braccio operativo della Regione nel contrasto al Covid ha chiesto una ridistribuzione dei malati, dirottandone una parte presso il nosocomio di Città della Salute.

Santa Croce di Moncalieri in affanno: in città 400 positivi

La terza ondata si sta abbattendo con forza anche su tutte le città della provincia di Torino, ma nelle ultime 24 ore il dato peggiore lo ha registrato Moncalieri, dove i 20 nuovi casi di Covid hanno portato il totale dei positivi a quota 400. Continua la crescita anche a Nichelino, dove il totale non è lontano dai 500 casi, dopo i 12 registrati ieri.

Questo incremento si riflette anche sul fronte ospedaliero. Il Santa Croce di Moncalieri, infatti, torna ad essere in affanno, con 19 posti letto su 20 occupati da pazienti Covid. E la situazione generale dei tre ospedali dell'Asl To5 non è tranquillizzante, con due soli posti rimasti liberi in terapia intensiva tra Moncalieri, il Maggiore di Chieri e il San Lorenzo di Carmagnola.